Sui pagamenti in ritardo ai dipendenti dei call center gestiti dall’Abramo, il Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea – Calabria esprime la propria solidarietà poiché «in un momento così drammatico per il nostro Paese non si può negare a tante famiglie la possibilità di sostentarsi e arrivare a fine mese. In una Calabria che ha bisogno di lavoro e non di precarietà, è compito di tutti, anche delle istituzioni, impegnarsi affinché vengano riconosciuti e rispettati i diritti dei lavoratori».

Ricordando che «in questa fase quella dei call center è riconosciuta come attività essenziale, rilanciamo ciò che abbiamo espresso in queste settimane, in piena sintonia con lavoratrici e lavoratori italiani. L’elenco di attività considerate essenziali ha maglie ancora troppo larghe e, al fine di evitare la diffusione del contagio, è necessario definire ulteriori chiusure, non cedendo alle pressioni di una classe imprenditoriale che segue solo la logica del profitto. Bisogna, inoltre, garantire il rispetto di protocolli e misure per la tutela della salute di chi continuerà a lavorare».