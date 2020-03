Per la petizione #Potenziarelospedale di Lamezia raggiunte 1000 firme in meno di due giorni

In meno di due giorni superate le 1000 firme per la petizione #PotenziarelospedalediLamezia, attraverso la piattaforma Change.org

Quattro i punti fondamentali della petizione, puramente simbolica e senza alcun valore vincolante, indirizzata alla presidente della Regione Calabria Jole Santelli e al commissario ad acta Cotticelli: potenziare l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, per gestire l’attuale fase di emergenza coronavirus e in futuro il post- emergenza; garantire massima sicurezza agli operatori sanitari; ottenere lo sblocco delle assunzioni per gli altri reparti oggi carenti per consentire ai pazienti, anche in questa fase, di proseguire le loro cure; attrezzare il presidio di Lamezia perché possa valorizzare tutte le sue potenzialità ed essere nell’immediato futuro una realtà sanitaria a servizio di tutta la Calabria.

La petizione, lanciata dal movimento “Lamezia bene comune”, è una petizione di tutti i cittadini lametini, senza distinzioni. «Per una città di oltre 70mila abitanti, che serve un comprensorio di oltre 150.000 cittadini, in una posizione strategica nel territorio regionale, avere un ospedale attrezzato sul piano del personale, dei servizi e delle strutture è un diritto e una scelta fondamentale per fare del presidio ospedaliero lametino una realtà a servizio di tutta la Calabria» sostiene il movimento, ambizione comune a più presidi calabresi, con però ad ostacolo il commissariamento sia del settore regionale che quello dell’Asp di Catanzaro, da dicembre per altro in dissesto.

Per firmare basta accedere attraverso il link