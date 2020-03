Dona dispositivi di protezione individuale ed invita a continuare a donare il parlamentare Giuseppe D’Ippolito

Anche il parlamentare pentastellato Giuseppe D’Ippolito sottolinea come «siamo in emergenza. Non era possibile prevedere la diffusione così violenta del nuovo coronavirus, che ha messo in ginocchio la sanità lombarda e i reparti ospedalieri di parte del Nord. Tutti abbiamo visto, e ne siamo stati toccati, le immagini scioccanti delle rianimazioni e degli obitori del Settentrione, ascoltato e fatto nostre le testimonianze di dolore di operatori in prima linea e familiari delle vittime».

Anche dal deputato arriva così l’appello già rilanciato a più livelli: «restiamo in casa perché al momento è l’unica arma potente di cui disponiamo, in attesa che arrivino farmaci adeguati, sicuri, per sconfiggere il SARS-CoV-2. Anche la Calabria, purtroppo, è colpita da questa epidemia. Finora i numeri si mantengono bassi, però il nostro sistema sanitario comincia a risentirne».

Sulla carenza di mascherine, guanti e altri strumenti indispensabili D’Ippolito rimarca come «ho chiesto l’adozione di piani e percorsi idonei a garantire l’assistenza sanitaria in questa fase così delicata, nella quale i rischi principali sono proprio negli ospedali. Ho seguito in particolare la situazione del presidio di Lamezia Terme, e da cittadino e parlamentare ho fatto la mia parte, donando ai sanitari locali dispositivi di protezione individuale. Ve ne parlo senza vanto, ma solo per spingere chi può a donare, anche poco, a favore della nostra sanità. In questo momento ogni piccolo gesto può risultare utile. Perciò cerco con questo post di sensibilizzare l’opinione pubblica a contribuire, per quanto possibile, con un segno di solidarietà concreta. Presto – al di là delle misure già approntate dal governo, che ha stanziato le prime decine di miliardi miliardi per le urgenze – bisognerà affrontare i nodi economici dell’emergenza, intanto nelle sedi europee, e consentire alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie di avere le risorse necessarie per la vita di ogni giorno».