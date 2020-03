Tavolo di lavoro per lo sviluppo e per gli scambi Cina – Italia relativi ai prodotti tecnologici e anti Covid19

Lunedì a Catanzaro Salvatore Varano, quale Responsabile per la Regione Calabria della Commissione straordinaria di lavoro, studio e cooperazione nell’emergenza Coronavirus, ha istituito il tavolo di lavoro per la Regione Calabria.

Le nomine del tavolo di lavoro sono: Ferrara Paolo Antonio, Presidente del Consorzio universitario metropolitano UniReggio quale commissario responsabile del tavolo di lavoro per la Regione Calabria; Logozzo Francesco quale vice responsabile direttivo del tavolo; Deborah Fazio al servizio tesoreria; Sirangelo Claudia responsabile per l’area territoriale di Cosenza; Curcio Massimo quale responsabile dell’area territoriale Tirrena – Paola; Roberto Lanata’ Responsabile legale della Regione Calabria; Carbone Paolo Ottavo responsabile provinciale di Vibo Valentia e Marchetti Marina responsabile della segreteria del presente gruppo di lavoro.

Le finalità del presente tavolo di lavoro sono: acquisire le istanze, le informazioni richieste in questa particolare situazione per definire i metodi e i tempi di collaborazione nonché l’effettiva necessità del materiale sanitario per supportare il contrasto all’emergenza del coronavirus (mascherine, ventilatori polmonari, ecc.) che saranno inviate al referente del Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale “La Nuova Via Della Seta” al fine di organizzare le donazioni a favore dell’Italia con riferimento alla Regione Calabria; identificare un polo residenziale nel quale costituire un ambulatorio sanitario solidale dedicato alla lotta contro il Covid 19; collaborare con gli Enti privati e pubblici, quali cittadini, aziende pubbliche e private, istituti pubblici e privati, per fornire supporto all’emergenza italiana e prodigarsi nel donare in beneficenza materiale necessario; aiutare il dipartimento di sanità pubblica italiana a ricevere donazioni cinesi per la lotta contro il coronavirus da parte del welfare pubblico cinese, da parte di privati cittadini cinesi e di aziende cinesi; collaborare per lo sviluppo e per gli scambi Cina – Italia in particolare relativi ai prodotti tecnologici e anti Covid19; aiutare gli enti alla fornitura basso costo di presidi medici e non relativi alla lotta contro il coronavirus.