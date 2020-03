Venerdì della Misericordia, il vescovo Schillaci in preghiera al cimitero

In comunione con tutti i vescovi italiani, che nella giornata di oggi celebrano il “Venerdì della Misericordia”, il vescovo di Lamezia Terme Giuseppe Schillaci si recherà ad un cimitero per sostare in preghiera per tutte le vittime del coronavirus.

Alle 11 di oggi la preghiera comunitaria delle diocesi lametina sarà rappresentata dal suono delle campane delle Chiesa che inviteranno tutti i fedeli alla preghiera di suffragio.

Domenica prossima alle 9 il vescovo Schillaci celebrerà nuovamente la santa messa al Santuario di Sant’Antonio di Padova, in diretta streaming sul sito della Diocesi e sulle emittenti televisive ST Television (ch 628) ed Esse Tivù (ch. 112-512-603) per dare la possibilità a tutti i fedeli di unirsi in preghiera.