Il vicepresidente della provincia Antonio Montuoro scrive alla presidente della Regione evidenziando come sia «importante eseguire i tamponi agli uomini delle forze dell’ordine».

«Chi porta la divisa, in questo momento, lavora in prima linea, insieme ai medici e ai volontari, per garantire ai nostri concittadini protezione e sicurezza e sono molti coloro che prestano la propria attività nei reparti operativi e che, quindi, hanno rapporti diretti con l’esterno», spiega Montuoro, «alla luce di quanto accaduto anche nel comune cosentino di Rogliano, dove si sono registrati 6 contagi nella locale stazione dei carabinieri, con i rischi e i pericoli che tutto ciò comporta, e dopo aver letto la notizia dell’arrivo di un numero rilevante di tamponi nella nostra regione, riferita dal responsabile della Protezione civile regionale, Domenico Pallaria, mi sento di avanzarle la proposta di cui sopra».

Si rimarca come «gli uomini delle forze dell’ordine sono coloro che hanno il compito di fare rispettare le ordinanze che in questi terribili giorni stanno regolando le azioni di ognuno di noi. Questo lo si fa attraverso lo schieramento di uomini su tutto il territorio. Prevenire il loro contagio è assolutamente necessario per la rilevanza e l’importanza dei compiti che quotidianamente svolgono a vantaggio di tutta la popolazione».