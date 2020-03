Spesa solidale anche nella parrocchia di San Francesco di Paola in vista delle celebrazioni del 2 aprile

I padri minimi del locale convento, in questa emergenza sanitaria, insieme alla parrocchia di San Francesco di Paola e San Pancrazio intendono aiutare materialmente le famiglie bisognose, invitando a fare un regalo a San Francesco di Paola in occasione del 2 aprile.

«Offriamo ciò che possiamo per le persone più bisognose: olio, tonno e carne in scatola, pasta, riso, latte, conserve di pomodoro, legumi, biscotti, farina, sale, prodotti per l’igiene personale e della casa», si invita la popolazione di fedeli, «dinanzi alla Cappella di San Francesco troverete questo carrello: depositate qui la vostra donazione. Chi lo desidera, può contattare direttamente i negozi e i supermercati che consegnano la spesa a domicilio ed indicare la Parrocchia San Francesco di Paola in Lamezia come luogo dove effettuare la consegna (magari voi avvisateci prima, se possibile, al 0968437259)».

Si assicura che «la Parrocchia sta continuando regolarmente ad aiutare le famiglie che già ricevevano i pacchi spesa. Le richieste aumentano. Chi può e lo desidera, aiuti chi è nel bisogno. Grazie per la vostra generosità».