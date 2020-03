Cgil e Cisl chiedono incontri per discutere del futuro del trasporto aereo calabrese

Nino Costantino (Segretario generale Filt-Cgil Calabria ), Giuseppe Larizza (Segretario generale Fit-Cisl Calabria), Sonia Falzia (Responsabile regionale trasporto aereo), Salvatore Scalzi (Responsabile regionale trasporto aereo) si rivolgono ai presidenti di Calabria e Sicilia, oltre che al premier Conte e al ministro dei trasporti De Micheli, per avere «incontri specifici al massimo livello, e nei tempi resi possibili dall’emergenza sanitaria, per affrontare la drammatica situazione in cui si trovano gli scali calabresi di Reggio Calabria e Crotone, oltre quello di Lamezia, il futuro dei lavoratori della Sacal e di Alitalia, il problema della mobilità aerea di una regione che sta diventando sempre più marginale e chiusa, l’irrisolta capacità di attrazione di nuove compagnie aeree».

Sul futuro di Alitalia si reputa che «la nuova compagnia di bandiera deve nascere con una idea di sviluppo ed aumento dei voli, alla fine della fase di emergenza, con un piano industriale che tuteli l’occupazione e, per quanto ci riguarda, gli scali calabresi. Anche a tal fine stiamo discutendo di una possibile Cassa integrazione straordinaria a rotazione per circa 290 lavoratori di Sacal SpA e Sacal GH».