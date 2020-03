Disagi nella distribuzione idrica a Lamezia Terme più gravi ora per l’associazione Change Destiny No Profit

In merito ai ricorsivi disagi nella distribuzione idrica a Lamezia Terme l’associazione Change Destiny No Profit rimarca come «già nei mesi scorsi le innumerevoli segnalazioni da parte degli utenti denunciavano una situazione a dir poco singolare: con cadenza mensile e a volte anche quindicinale, le due condotte idriche principali a servizio della città -Sambuco e Canneto- presentano rotture. Puntualmente oltre la metà dei cittadini rimane senz’acqua e non si riesce a comprendere perchè questi interventi sulle condotte non siano risolutivi del problema, che in più occasioni si è presentato nel fine settimana, acuendo i disagi».

Si reputa inoltre che «con l’emergenza coronavirus e l’isolamento casalingo dei cittadini, è logicamente aumentato il consumo di acqua e anziché aumentare la portata, questa risulta insufficiente a coprire i fabbisogni delle persone, chiamate in questo particolare momento storico ad una speciale cura nell’igiene personale e nella pulizia di casa e luoghi di lavoro (se non lo hanno già perso)».

Si chiede «all’amministrazione comunale di attivarsi con estrema sollecitudine per garantire a tutti i lametini di avere accesso all’acqua in modo adeguato alle nuove necessità causate dal Covid-19», non citando però né la Sorical, che gestisce il servizio a livello regionale, né la Multiservizi, concessionaria a livello locale.