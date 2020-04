“Controlli immediati di tutte le RSA della Calabria, regole per evitare ulteriori contagi, fornire il personale dei Dpi”

Riportando le denunce del segretario nazionale Maurizio Acerbo in merito alla Lombardia, anche Rifondazione Comunista a Lamezia Terme auspica «un controllo attento e puntuale delle RSA (Residenze Sanitarie Esistenziali) da parte degli enti competenti», reputando che «il dramma di Chiaravalle poteva e doveva essere evitato».

Mentre la presidente della Regione, Jole Santelli, domenica aveva firmato un’ordinanza prevedendo «che siano sottoposti a tampone per la ricerca di Covid-19/SARS-Cov-2 tutti gli operatori sanitari, delle strutture pubbliche e delle strutture residenziali come ad esempio le RSA, le RSM, le Case protette e le Case di riposo, private e private/accreditate, soggetti ad esposizione», Rifondazione aggiunge la richiesta di «controlli immediati di tutte le RSA della Calabria, di imporre regole per evitare ulteriori contagi, di fornire il personale dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari. E’ necessario che si facciano sentire tutti i sindaci del Lametino, come di tutta la regione, i familiari degli ospiti di queste strutture, i sindacati dei lavoratori del settore».