I consiglieri di Forza Italia chiedono la sospensione o dilazione di tutte le tasse e tributi locali

I consiglieri comunali di Forza Italia Matteo Folino ed Antonio Mastroianni annunciano di aver presentato una mozione «al fine di impegnare il Sindaco e la Giunta a predisporre una serie di interventi a sostegno delle famiglie e delle attività produttive-economiche della città».

Nello specifico è stato richiesto: «sostenere le famiglie e le attività produttive esistenti sul territorio comunale attraverso la sospensione o dilazione di tutte le tasse e tributi locali, ivi compresi quella di tutti gli avvisi di accertamento dei tributi notificati nell’anno 2019; considerare in fase di definizione e deliberazione delle nuove tariffe e aliquote per l’anno 2020 agevolazioni nei confronti di tutto il tessuto produttivo e famiglie, attraverso congrue riduzioni o dilazioni delle tasse e dei tributi locali; sospensione del pagamento del canone dovuto per il 2020 per tutti gli operatori commerciali titolari di licenza di posto fisso nei mercati cittadini; a sospendere la tassa di soggiorno».

Tutto dopo che la giunta, però, ha già deliberato le varie aliquote, mancando solo la Tari tra quelle da definire, rimarcando che «in questo momento, dove bisogna dare nuova linfa, fiducia e forte spinta alle nostre imprese e a tutti i concittadini l’amministrazione comunale non può sottrarsi da tale responsabilità». Il bilancio di previsione ancora non è stato approvato, ma essendo Lamezia Terme in piano di riequilibrio ci son anche conti da dover far quadrare.