Mimmo Michienzi ringrazia per l’impegno le forze dell’ordine e saluta Clemente Crisci che lascia Lamezia

“Non posso che ringraziare i ‘miei’ colleghi di tutte le Forze di Polizia impegnati sul nostro territorio nel contrasto al coronavirus, per quelli che sono i compiti istituzionali.” E’ il commento di Mimmo Michienzi, responsabile del dipartimento “Rapporti con le Forze dell’Ordine” di Fratelli d’Italia di Catanzaro, che, da ex poliziotto, ringrazia gli Appartenenti alle Forze di Polizia impegnati nella provincia di Catanzaro.

“Un momento difficile per tutti noi – continua Mimmo Michienzi – poiché nessuno era preparato a gestire un’emergenza di così vaste dimensioni, ma si sa che i Servitori dello Stato in divisa sono capaci di gestire, con le loro forze e con la loro abnegazione, momenti di estrema drammaticità, per garantire la sicurezza della cittadinanza tutta e delle Istituzioni. Purtroppo, come già segnalato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria (tra quelle della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), scarseggiano gli strumenti di tutela primaria come mascherine, guanti e gel igienizzante, ed è sempre più pressante l’esigenza di sottoporre a tampone i professionisti della sicurezza per cercare di garantire la loro stessa sicurezza, quella delle loro famiglie e dei cittadini con cui vengono continuamente a contatto. Fratelli d’Italia è come sempre vicino a tutte le donne e gli uomini delle Forze di Polizia, anche attraverso il lavoro della nostra parlamentare Wanda Ferro, sempre pronta a supportare ogni iniziativa a nostro favore dai banchi del Parlamento, e del consigliere regionale Filippo Pietropaolo. Un grande lavoro di squadra al quale cerchiamo di contribuire con l’attività del Dipartimento Rapporti con le Forze dell’Ordine del Coordinamento provinciale di Catanzaro”.

“Colgo l’occasione – conclude Mimmo Michienzi – di porgere i più sentiti ringraziamenti al Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Clemente Crisci, che andrà ad assumere un nuovo prestigioso incarico, per il lungo impegno profuso alla guida delle “Fiamme Gialle” di Lamezia Terme, con brillanti operazioni sul territorio nel contrasto alla criminalità organizzata che hanno certamente contribuito ad accrescere la fiducia nei confronti dello Stato da parte dei cittadini.”