“Necessari interventi strutturali e risolutivi su condotta idrica Sambuco di Lamezia Terme”

I consiglieri comunali Antonio Lorena, Enrico Costantino, Antonietta D’Amico, Giancarlo Nicotera intervengono «sulla delicata questione relativa alla continua sospensione del servizio idrico a Lamezia Terme. In particolare, negli ultimi anni si sono susseguiti continui guasti con conseguenti interruzioni del servizio idrico nella zona approvvigionata dalla condotta idrica dell’impianto Sambuco. Già nei primi mesi del 2020 la suddetta condotta ha subito numerosi guasti».

Si rammenta che «la condotta in questione è di particolare importanza a livello regionale, in quanto interessa una parte della città di Lamezia Terme che comprende un bacino d’utenza di oltre 20.000 abitanti» e che «i continui interventi messi in atto dalla Sorical S.p.A. rappresentano un ingente dispendio di risorse pubbliche che non permettono la piena risoluzione del problema».

Si chiede così alla Sorical S.p.A. di «mettere in atto con urgenza interventi risolutivi di carattere strutturale. Appare quanto mai prioritario riparare definitivamente la condotta dell’impianto Sambuco di Lamezia Terme, alla quale si dovrà ovviare nel minore tempo possibile. Tra l’altro, al riguardo l’Amministrazione Mascaro nel 2017 era riuscita ad ottenere dalla Sorical l’inserimento proprio della condotta Sambuco tra le opere di straordinaria manutenzione da realizzare con assoluta urgenza».