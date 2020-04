“Fermare avvisi sospensione del servizio idrico”

«In piena emergenza epidemiologica, con migliaia di lavoratori costretti in casa e altrettante famiglie che non sanno come fare la spesa, la Lamezia Multiservizi, in queste ore, sta inviando avvisi di sospensione della fornitura idrica per morosità», lamenta il consigliere comunale Mimmo Gianturco.

«Sono cosciente che probabilmente il debito di queste famiglie sia pregresso alla pandemia, ma ritengo che in questo preciso momento bisogna essere maggiormente comprensivi e istituzioni e società con funzione pubblica, devono infondere tranquillità ai cittadini» è l’opinione dell’esponente di minoranza.

Si invita così «il sindaco Mascaro e la dirigenza di Lamezia Multiservizi a fermare immediatamente gli avvisi di sospensione e a comunicare alle famiglie lametine che la riscossione del canone idrico arretrato avverrà con elasticità a fine emergenza Coronavirus».