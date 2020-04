Prosegue la raccolta fondi dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Lamezia Terme in favore dell’ospedale

Prosegue l’iniziativa benefica fortemente voluta dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Lamezia Terme, con il patrocinio delle principali associazioni di categoria della Città, avviata il 20 marzo con l’obiettivo di raccogliere fondi da impiegare per l’acquisto di presidi sanitari di prima necessità da donare all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

Dopo avere interpellato i medici dell’ospedale lametino per capire quali fossero i dispositivi di cui si aveva maggiore necessità, ed avere quindi contattato i fornitori di tali beni, i professionisti hanno già proceduto ad impiegare i primi 10.500 euro raccolti acquistando 5 “pulsossimetri”, strumenti estremamente sofisticati e costosi, di cui l’intero Ospedale, ma soprattutto il Pronto Soccorso, avevano assoluta necessità per monitorare costantemente i parametri vitali dei pazienti, soprattutto per capire, valutando il livello di ossigenazione del sangue, l’eventuale momento in cui intraprendere terapie maggiormente mirate in regime di terapia intensiva.

Ciò è avvenuto in un momento in cui l’Avvocatura sta di fatto subendo la sospensione dell’attività giudiziaria fino al 15 aprile (per giunta in procinto di essere prorogata al 3 maggio), ed è rimasta priva di reddito questo mese come i prossimi.

«E’ vero che l’attività legale non rientra tra quelle sospese ai sensi degli ultimi provvedimenti ministeriali, ma è anche vero che il senso di responsabilità di ciascuno di noi ci ha indotto a limitare al minimo l’apertura dei nostri studi, dovendo anche noi dare per primi l’esempio di rigore nel rispetto delle stringenti misure in atto» spiegano gli avvocati.

«Ad oggi sono state tante le donazioni di privati cittadini, professionisti, magistrati in servizio presso il nostro Tribunale, oltre a imprenditori lametini e non, e tanti altri aderiranno, trattandosi di iniziativa diretta a sostenere il nostro presidio ospedaliero» si chiude la nota stampa rimandando alla piattaforma, oppure al bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme”, Iban IT83D 08258 42840 00400 0001 868,