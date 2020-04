Cavalcando i dati Istat sul Sud Italia, con solo 3 ragazzi su 10 che hanno competenze digitali elevate e oltre 4 minori su 10 vivono in condizioni di sovraffollamento abitativo, il movimento Lamezia Bene Comune propone ai cittadini di rendere «disponibile la propria rete wireless per consentire di studiare con la modalità della didattica a distanza. Si potrebbe, come fatto in altre realtà italiane, indicare su un apposito modulo da esporre alla porta di casa se si vuole, nella massima libertà e nelle modalità che ognuno preferirà, mettere a disposizione la propria rete wireless, indicando i propri riferimenti perché famiglie e ragazzi possano mettersi in contatto e organizzarsi».

Rimarrebbero i problemi di banda, struttura, e regolamenti al netto delle buone intenzioni, ma il movimento ritiene che «l’amministrazione comunale può farsi promotrice di un’iniziativa di sensibilizzazione con i cittadini, in rete con le scuole cittadine, perché la stessa iniziativa possa replicarsi in tanti quartieri e palazzi della nostra città e tutti i ragazzi lametini siano messi nelle condizioni di studiare a distanza con gli strumenti adeguati».