Smistate le prime 100 buste di spesa raccolte dalla Lega lametina

Gli appartenenti alla sezione lametina della Lega in Calabria hanno avviato una raccolta fondi per la distribuzione di pacchi spesa a famiglie in difficoltà. Le prime 100 buste, messe insieme in soli 2 giorni, con all’interno generi alimentari di prima necessità saranno smistate a parrocchie ed enti caritatevoli dal consigliere regionale Pietro Raso e dal deputato Domenico Furgiuele.

«In un momento così difficile della storia della nostra comunità – hanno dichiarato congiuntamente Raso e Furgiuele – riteniamo sia giusto coordinare tutti quei piccoli gesti di grande generosità che militanti, simpatizzanti, ma anche persone comuni, stanno compiendo per cercare di dare una mano d’aiuto alle organizzazioni impegnate attivamente nella trincea del volontariato».

Si ringrazia il vescovo Schillaci «per la grande opera a sostegno dei più bisognosi e perlato di benedizione che ha voluto rendere a noi che stiamo portando avanti questa iniziativa. Dal canto nostro, da soggetti impegnati nelle istituzioni ci confrontiamo quotidianamente con il disagio di madri e padri di famiglia che non sanno più letteralmente come sbarcare il lunario, anche perché la solita impietosa e incivile burocrazia di questo paese sta rendendo difficile la traduzione delle misure a sostegno dei redditi familiari in accrediti di denaro fresco».