Buoni spesa Despar per un valore totale da 1.000 euro donati al Comune e girati alla Caritas lametina

Nell’ambito delle azioni atto per la “spesa in sospeso”, donazione in favore del Comune di Lamezia Terme di 200 buoni spesa Despar del valore unitario di 5 euro, per un valore totale di 1.000 euro, disposta dalla Maiora s.r.l., concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud.

Gli stessi saranno girati ora alla Caritas per la distribuzione o acquisto diretto di generi alimentari, inserendosi nel più ampio quadro delle attività di sostegno promosse dalla Società in favore dei principali Comuni delle regioni in cui Maiora s.r.l. è presente con le proprie insegne (Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar) e per le quali la stessa ha destinato complessivamente circa 50.000 euro in buoni spesa.