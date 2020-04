Data l’emergenza in atto anche il Partito Democratico lametino annuncia la volontà di dare una mano ad associazioni e parrocchie che stanno aiutando le famiglie meno abbienti.

Il 16 aprile dalle 16 alle 18 aprirà la sede del Pd di Piazza Mazzini per raccogliere generi alimentari (cibo per bambini dai 7 mesi ai 3 anni ad esempio omogenizzati, oppure tonno, pasta, salsa, biscotti, farina ,olio, fette biscottate , carne in scatola , legumi, latte ecc), prevedendo in casi eccezionali anche il ritiro a domicilio viste le restrizioni alla circolazione attualmente vigenti.

Quanto raccolto sarà poi consegnato alle associazioni ed alle parrocchie che provvederanno alla distribuzione.