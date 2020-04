«Il Sindaco chieda al Presidente della Repubblica la medaglia al valor civile per il quartiere Cafaldo». Questa la proposta di Vincenzo Ruberto, primo dei non eletti con l’Udc alle scorse amministrative a Lamezia Terme, dopo l’intervento dei residenti a supporto di una famiglia straniera rimasta vittima di un incendio domestico.

«Alcuni vicini si sono buttati nelle fiamme che nel frattempo si erano insediate in tutta la casa, sprezzanti del pericolo, per strappare dal fuoco bimbi e genitori altri si sono prodigati dal balcone per accogliere nelle proprie braccia un piccolo neonato correndo notevole pericolo. Nella strada, i residenti non hanno badato a perdite economiche ed hanno messo a disposizione i materassi dei propri letti per consentire un salto morbido a chi si buttava dalle finestre», sostiene Ruberto, rimarcando «lo scatto di generosità dei lametini che nei giorni successivi si sono prodigati ad avviare segni di solidarietà concreta a sostegno della famiglia coinvolta nell’incidente».

Per tali ragioni si chiede che «il Sindaco e l’intero Consiglio Comunale si facciano promotori di una richiesta formale presso la Presidenza della Repubblica per chiedere il riconoscimento della medaglia al valor civile al quartiere di Cafaldo per il grande gesto eroico che ha consentito di salvare una intera famiglia composta da genitori e 4 figli minori».