Dalla famiglia Lento la spesa per Pasqua a numerose famiglie di Lamezia Terme e dell’hinterland

L’associazione Senza Nodi ringrazia la famiglia Lento, imprenditori del settore vitivinicolo da più generazioni, per «aver voluto esprimere la propria solidarietà attraverso la nostra associazione. La solidarietà è un punto di forza della gente del Sud e anche aziende come le Cantine Lento stanno dimostrando di avere a cuore le necessità del proprio territorio fornendo diversi tipi di aiuto. La famiglia Lento ha voluto esprimere amore e attaccamento verso la propria terra, destinando un aiuto concreto verso le famiglie in un momento così difficile».

Si è così deciso di destinare la spesa per Pasqua a numerose famiglie di Lamezia Terme e dell’hinterland, definito dagli imprenditori «un segno verso chi, in un momento di insicurezza e restrizioni per tutti, vive con delle difficoltà in più. Volevamo esprimere amore e solidarietà verso il nostro territorio e, come già dimostrato anche in altre situazioni insieme ad altre aziende, abbiamo ritenuto di essere presenti con ciò che può essere necessario a favore di famiglie che oggi fanno fatica ad andare avanti. E’ giusto che sia Pasqua per tutti».

L’associazione ringrazia così anche i supermercati Conad, la polizia municipale, le forze dell’ordine di Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e Serrastretta poiché «ci consentono di poter effettuare le consegne, valutando il nostro pieno rispetto delle regole previste dall’emergenza».