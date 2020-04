Avvisi personalizzati e polizia locale con quelli sonori proposti dai 5 Stelle per incentivare gli eserciti ad accreditarsi per i buoni spesa

A pochi giorni dalla scadenza fissata per mercoledì relativa ai buoni spesa sia lato cittadini (richiedenti) che attività commerciali (fornitori), il Meetup 5 Stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo e Movimento 5 Stelle Lamezia sollecita il Comune ad «adoperarsi nell’immediato per mandare avvisi personalizzati a tutte le categorie commerciali che potrebbero essere interessate e che sinora non hanno aderito, magari poiché non sufficientemente informate (non tutti hanno la propensione ad andare sul sito del Comune). Si potrebbe inoltre far girare una pattuglia della Polizia Locale, munita di altoparlante, per informare a voce tutti gli esercizi commerciali rientranti nei codici Ateco».

I grillini sostengono che «la nostra proposta si sposa pienamente con l’esigenza, o meglio obbligo, di limitare al massimo le uscite dalle rispettive abitazioni. Più’ esercizi commerciali aderiranno all’iniziativa, tanto più i beneficiari dei buoni acquisto avranno la possibilità di spenderli vicino casa, con ovvi benefici effetti in termini di diminuzione del traffico e degli spostamenti».