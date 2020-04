Dirigente medico ubiquo tra Soverato e Lamezia Terme, la denuncia della Cisl all’Asp di Catanzaro

La Cisl Fp Magna Graecia, Segreteria Aziendale Asp-Catanzaro, segnala alla terna commissariale attualmente in carica come la direzione sanitaria P.O.U. «è diretta da un direttore medico sul quale è ancora pendente un giudizio, relativo a violazione dell’art.53, comma 1bis, D.Lgs. 165/2001, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica».

Inoltre il sindacato lamenta che «lo stesso direttore, a suo tempo, ha indicato come responsabile di Struttura semplice – Direzione Medica Ospedale di Soverato- una dirigente medico ai più sconosciuta in quel di Soverato. Infatti, la stessa risulta essere “vicariata” dallo stesso Direttore che evidentemente, “col dono dell’ubiquità”, passateci la tragica ironia, risulta essere presente sia nell’Ospedale di Soverato che in quello di Lamezia Terme».

Altra contestazione è che «sempre lo stesso, a seguito di una sentenza del Tribunale di Catanzaro che condannava l’azienda per attività antisindacale, con propria nota “eludeva” tale sentenza, esponendo, con ciò, il vertice aziendale (datore di lavoro) alle eventuali pene di cui all’art. 650 C.P.».