L’importanza del postamat funzionante in Piazza 5 Dicembre rimarcata da Zaira Niaty

Dopo le rassicurazioni di regolare funzionamento effettuate già da Poste Italiane a febbraio, la responsabile dello sportello dell’Unione Nazionale Consumatori delegazione di Lamezia Terme, Zaira Niaty, torna ad occuparsi del Postmat ATM presso la filiale sita in Piazza 5 Dicembre, constatando che «ad oggi tale postazione risulterebbe ottimizzata nel funzionamento».

La Niaty rimarca che «considerato, altresì, il particolare periodo sopravvenuto per l’applicazione delle misure anti-contagio al Covid-19, in cui il numero degli utenti è sicuramente aumentato per l’effettuazione delle operazioni di prelevamento, in quanto gli uffici postali allo stato attuale hanno modificato gli orari degli sportelli, il nostro intervento al fine di garantire l’efficienza di un servizio essenziale ai cittadini è stato prontamente riscontrato dall’azienda».