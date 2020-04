Richiesta alla Regione una garanzia aggiuntiva da dare al sistema bancario per i lavoratori Sacal

Mentre gradualmente le varie compagnie aeree prolungano il proprio stop dei voli da e per Calabria fino al termine di maggio, questa mattina il Presidente della Regione, Jole Santelli, Domenico Furgiuele e Pietro Raso, rispettivamente deputato e consigliere regionale della Lega, hanno discusso della vicenda dei lavoratori della Sacal.

Per i due esponenti politici della Lega «a causa delle lungaggini burocratiche nella erogazione delle risorse previste dagli ammortizzatori sociali contemplati dai recenti pacchetti normativi del Governo, potrebbero restare senza stipendio per tempi lunghi, conseguenza, questa, assolutamente inaccettabile in un periodo di grandissima difficoltà come quello che stiamo vivendo, nel quale le famiglie non possono essere lasciate senza reddito e, per di più, in balia delle solite astruse procedure burocratiche che rischiano di minare il tessuto sociale. Abbiamo chiesto alla presidente Santelli di attivarsi con immediatezza nella direzione di una garanzia aggiuntiva da dare al sistema bancario».

Si chiarisce che sia aggiuntiva poiché «a quella che il governo nazionale ha già dato all’ABI, può aggiungersi anche quella regionale. Ciò per favorire gli anticipi da parte delle banche ai datori di lavoro delle necessarie risorse per poter far fronte in tempi rapidi agli stipendi dei dipendenti delle aziende in crisi. Di tutte, sia ben chiaro, le realtà produttive che si trovino nella stessa condizione della Sacal».

I due esponenti leghisti si dichiarano soddisfatti dell’apertura offerta dalla presidente Santelli, anche se l’attuale management della Sacal ha il mandato in scadenza ed ha già dichiarato di non avere trovato l’accordo per seguire la via della cassa integrazione.