La Segreteria Aziendale Asp-Catanzaro della Cisl Fp Magna Graecia chiede la rimozione del Direttore Sanitario P.O.U.

La Segreteria Aziendale Asp-Catanzaro della Cisl Fp Magna Graecia chiede la rimozione dall’incarico di Direttore Sanitario P.O.U. di Antonio Gallucci alla luce delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa in merito all’area screening del Covid-19 in allestimento presso l’ospedale lametino.

Al netto delle varie polemiche su strumentazioni, dotazioni, e scelte, il sindacato punta il dito contro i toni avuti nella dichiarazione di chiarimento da parte di Gallucci, contestando il suo impegno in politica a Soverato ed il relativo non rispetto del principio di incompatibilità di cui all’art.53, comma 1bis, D.Lgs. 165/2001: “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici…… e che detta incompatibilità non è rimovibile e solo il decorso del tempo previsto può rendere possibile il conferimento dell’incarico di direzione ………..con il conseguente regime di vincolo”.

«Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica invitava la Direzione Strategica dell’A.S.P. del tempo a prendere i conseguenti provvedimenti che, ad oggi, non risulta a questa O.S. essere stati presi» lamenta la Cisl.