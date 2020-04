Domani messa del vescovo Schillaci dal santuario di Sant’Antonio in diretta Tv e web

Domani, domenica che conclude l’Ottava di Pasqua, il vescovo di Lamezia Terme Giuseppe Schillaci celebrerà l’eucarestia domenicale al Santuario di Sant’Antonio di Padova alle 9.

La celebrazione eucaristica, per consentire a tutti i fedeli di unirsi in preghiera, sarà trasmessa in streaming sul sito della Diocesi e sulle emittenti televisive St Television (ch.628) ed EsseTv (ch. 112, 512, 291, 633) e in diretta streaming sul sito diocesano.