I rappresentanti lametini del Nuovo Cdu chiedono un incontro con l’assessore regionale all’agricoltura

Scomparsa dai radar degli atti amministrativi comunali da anni, l’Ente Fiera diventa argomento di discussione secondo i rappresentanti lametini del Nuovo Cdu per un incontro con l’assessore regionale all’agricoltura.

Del settore in generale parlano il coordinatore cittadino ed il presidente cittadino del Nuovo Cdu, Giancarlo e Giuseppe Muraca, lamentando che «il comparto zootecnico è praticamente quasi sparito, il comparto frutticolo agrumicolo è rilegato alla sola produzione familiare, il vitivinicolo, il nostro fiore all’occhiello in passato, è affidato a pochissimi produttori, sparita anche la produzione cerealicola. Anche le nuove produzioni, che qualcuno ha cercato di portare avanti, non hanno portato i risultati sperati ed auspicati. Per il momento i comparti che ancora resistono nel lametino, sia per le condizioni ambientali ideali che per le conoscenze, professionalità e capacità dei produttori, sono quello olivicolo ed orticolo che però vivono in un continuo disagio».

All’assessore Gallo, che intanto in tempi di Covid-19 sta avendo interlocuzioni con le varie associazioni di categoria, viene ricordato che «solo pochi mesi fa c’è stata una grande manifestazione regionale, proprio a Lamezia, del comparto olivicolo, che tra le altre cose, ha sollevato il problema del prezzo dell’olio, ma ancora l’olio prodotto è nelle cisterne dei produttori e nessuno ne parla più. I produttori sono esasperati», chiedendo «il rilancio completo del settore che, secondo noi, può integrarsi con lo sviluppo delle filiere agroalimentari e con lo sviluppo della fiera agricola a Lamezia non solo come momento ricreativo, ma come divulgazione sul territorio delle innovazioni e dei prodotti locali legati all’agricoltura. Vogliamo che Lamezia anche nel settore agricolo e fieristico ritorni ad essere il centro della Calabria». Ed infatti il progetto AgriExpo dovrebbe sorgere, coordinato da LameziaEuropa, all’interno dell’area industriale, aspetto però non menzionato nel comunicato stampa.