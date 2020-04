Anche il Movimento Cristiano Lavoratori della Calabria sottoscrive un centro Covid nell’ospedale lametino

Anche il Movimento Cristiano Lavoratori della Calabria sottoscrive l’appello di Cesare Perri affinchè sia attivato nell’ospedale di Lamezia Terme un Centro Regionale Covid – 19, dopo che in precedenza da più fronti si era ritenuto non adatto l’ospedale ad ospitare pazienti provenienti dalla Rsa di Chiaravalle.

«Il Comitato Scientifico, il Ministero della Salute, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’unica raccomandazione che stanno rivolgendo ai responsabili della politica e della sanità, è quella di creare delle strutture autonome dove questo virus o altri che si potrebbero presentare, possano essere trattati con tutti i presidi medici e sanitari in completa autonomia dalle strutture ospedaliere, che devono continuare, insieme alla medicina territoriale, a erogare i servizi ai cittadini. Cittadini, che oggi, soltanto per la paura, giustificata, di andare in un qualsiasi ospedale, stanno rinunciando alle cure» dichiara Vincenzo Massara, Presidente Regionale Movimento Cristiano Lavoratori.

Anche per tali premesse in Calabria si sta lavorando sul collocare tale centro collegato all’hub di Catanzaro, aspetto che però non trova concorde la sponda lametina, mentre le istituzioni chiamate in causa, Asp di Catanzaro compresa, sono alle prese con i sopralluoghi nel capoluogo.

Massara invece sottoscrive la proposta di Perri che valuta l’ipotesi di creare un altro centro nell’ospedale Giovanni Paolo II «integrato, e eventualmente con una unica direzione, con quanto nello specifico si vuole realizzare a Catanzaro. Si tratterebbe allora di differenziare con razionalità tra le diverse localizzazioni servizi ad alta e bassa intensità assistenziale, spazi residenziali per pazienti asintomatici o con sintomi lievi o che necessitano di isolamento ma non gestibile nel loro domicilio (per la mancanza di essenziali requisiti… economici, abitativi e altro)».

Un’altra struttura, rispetto a quanto in discussione, «per affrontare il prossimo autunno-inverno quando, anche per la ripresa delle attività lavorative, scolastiche e della mobilità in genere, il virus si diffonderà intrecciandosi con le ‘normali’ influenze e farà affluire sugli ospedali generali e i relativi pronto soccorso un ingestibile numero di casi dubbi».

La proposta si basa però su qualcosa espressamente non previsto ad oggi, ovvero riaprire «l’unità operativa complessa di malattie infettive con le autonomie indicate nell’accluso progetto (maggior o minori che siano, ma inclusive di un proprio pronto soccorso e di strumentazioni clinico diagnostiche riservate esclusivamente alle patologie infettive). Ne dovrà altresì conseguire il potenziamento dei servizi offerti dall’ospedale generale (con particolare riferimento a quelli maggiormente coinvolti nella gestione dell’epidemia)».

L’ipotizzato centro Covid andrebbe nell’edificio degli ex uffici amministrativi, «una struttura divisa in due blocchi intercomunicanti tramite un sotterraneo, con la disponibilità di un centinaio di stanze (alcune assai ampie) su 3 piani e di oltre 6000 mq. Inoltre i vasti spazi esterni ben si prestano a percorsi separati. Le attività esistenti possono essere traslocate nel complesso principale o nel vecchio ospedale di colle Sant’Antonio».