Dario Rocca chiede che siano Regione e Comuni a fornire gli strumenti digitali per la formazione a distanza

Dario Rocca, segretario cittadino dei Giovani Democratici, auspica che la Regione Calabria e i Comuni «si attivino attraverso bandi per fornire ai ragazzi con un basso reddito familiare gli strumenti adeguati sia attraverso il comodato d’uso e sia attraverso la fornitura a titolo gratuito e definitivo, di strumenti come pc, tablet, webcam e microfoni, ma anche di schede per la connessione ad internet, per garantire che tutti possano, senza distinzioni di reddito o classe sociale, seguire una lezione e sostenere un esame».

Secondo Rocca «frequentare la scuola è un diritto di ogni studente, fornire i mezzi adeguati è un obbligo morale del pubblico, affinché in futuro si abbiano nelle nostre comunità cittadini preparati e informati che aiutino a costruire un mondo migliore di quello che trovano».

La giunta regionale ha già deliberato l’acquisto di attrezzature il 9 aprile.