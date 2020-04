La maggioranza consiliare lametina torna a chiedere la riapertura di malattie infettive e microbiologia

Contro l’impostazione regionale che i tamponi siano analizzati nei laboratori dei 3 hub calabresi (solo recentemente è arrivato il via libera anche per l’Asp di Crotone) si schierano i gruppi della maggioranza consiliare lametina, reputando che «vista la situazione, ormai imperativa la riapertura dei reparti di microbiologia e malattie infettive dell’ospedale di Lamezia Terme, chiusi nel 2017 e che oggi, per una serie di ragioni, potrebbero essere un’arma strategica nella battaglia al virus».

In realtà già dal mese scorso, quando la sanità regionale si preparava ad affrontare il Covid-19, l’indicazione è stata quella di potenziare l’esistente e non riaprire reparti, e che il Giovanni Paolo II ad oggi non abbia personale e strumentazioni adeguate lo si sosteneva recentemente nel respingere l’eventuale arrivo di alcuni anziani pazienti della Rsa di Chiaravalle.

Secondo la maggioranza invece «il reparto di microbiologia strutturalmente è già pronto ed ancora all’avanguardia rispetto all’attuale normativa (uno dei migliori in Calabria), ed i macchinari che sono presenti sono praticamente pronti ad essere nuovamente utilizzati per le prestazioni di microbiologia di livello superiore; inoltre il personale medico come quello tecnico ed infermieristico è ancora oggi in servizio presso l’ospedale cittadino, per cui non rappresenterebbe un costo aggiuntivo per l’azienda riattivarlo, anche se andrebbe comunque implementato ed adeguato agli standard. Per riaprire il reparto di malattie infettive basterebbe, nei fatti, una riorganizzazione dei servizi ospedalieri senza grosse modifiche strutturali, ma solo adeguamenti impiantistici. L’ospedale lametino ha la fortuna di avere un padiglione staccato dalla struttura centrale ospedaliera (che era di fatto la sede originaria del reparto di malattie infettive e dove sono ubicati ancora adesso apparecchiature di microbiologia) e potrebbe assicurare la gestione di quei pazienti sintomatici che non hanno necessità di terapia intensiva».

Ricostruzione che però, a 3 anni di distanza dalle chiusure con pensionamenti e trasferimenti effettuati, dovrebbe trovare riscontri a più livelli istituzionali, in primis nell’Asp commissariata che 4 mesi fa ha dichiarato dissesto finanziario e poi nella gestione commissariale che fa riferimento al Governo nazionale.