Furgiuele chiede di estendere gli ammortizzatori sociali anche agli stagionali di Sacal

Mentre le varie compagnie aeree continuano a posticipare il possibile ritorno dei voli, attualmente fissato per fine maggio, tiene banco il destino dei lavoratori stagionali degli aeroporti calabresi.

In un ordine del giorno il parlamentare Domenico Furgiuele rimarca come «il settore del traffico aereo è uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: il traffico aereo ha registrato una contrazione dell’88% per via dei collegamenti cancellati dalle compagnie aeree; per l’anno in corso si stima una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all’anno precedente», ricordando come «per prassi consolidatasi nel tempo, le società italiane di gestione aeroportuale (ad esempio la Sacal, che gestisce gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) assumono dei lavoratori stagionali a tempo determinato per far fronte all’aumento del traffico aereo negli scali aeroportuali italiani nei periodi di alta stagione, a seconda della localizzazione degli scali stessi».

Si sottolinea parimenti come «le misure in materia ammortizzatori sociali disposte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria, comprese quelle contenute nel decreto di cui in premessa, riguardano esclusivamente i soli lavoratori a tempo indeterminato del settore aeroportuale, che possono accedere alla cassa integrazione, ma non anche i lavoratori stagionali del settore aeroportuale; i lavoratori stagionali del settore aeroportuale si ritroviamo pertanto senza alcuna garanzia, senza la sicurezza del lavoro e senza nessun ammortizzatore sociale su cui poter contare, avendo anche esaurito la Naspi e ogni altra analoga misura».

Si chiede così al Governo di «estendere l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno dei lavoratori e degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori stagionali del settore aeroportuale con contratto a tempo determinato».