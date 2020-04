CasaPound Lamezia Terme si schiera con il fronte del Centro Covid regionale legato alla riapertura di malattie infettive

«Sono giorni che in Calabria, per l’emergenza Coronavirus, si sta cercando una sede per il Centro Covid Regionale. La politica prenda in seria considerazione l’utilizzo del reparto di malattie infettive del nosocomio lametino» chiede CasaPound Lamezia Terme, accodandosi così alla proposta di riaprire il reparto chiuso ormai 3 anni fa.

«Su proposta del rettore dell’UMG De Sarro è stata individuato l’ex policlinico universitario “Villa Bianca” come sede atta ad ospitare il Centro Covid Regionale. In seguito ad un sopralluogo effettuato dallo stesso De Sarro assieme al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e al commissario straordinario del Mater Domini, Giuseppe Zuccatelli, “Villa Bianca” è risultata non essere adatta allo scopo. Infatti, sarebbero troppi gli interventi da fare per rendere agibile la struttura», ricorda CasaPound Lamezia, rilanciando invece il reparto che non c’è più all’interno del Giovanni Paolo II.

E’ stata convocata per il 6 maggio in Cittadella dal Commissario alla sanità Saverio Cotticelli la riunione, inizialmente in programma per mercoledì 29 aprile, del tavolo tecnico istituzionale coordinato dal sindaco Sergio Abramo che dovrà elaborare uno studio di fattibilità per l’adeguamento della sede dell’ex policlinico “Villa Bianca”.