Interrogazione ed emendamento della Lega per far riaprire prima di giugno i parrucchieri

Per il deputato della Lega Domenico Furgiuele «troppo facile tenere chiuso un paese mentre nel resto dell’Europa tutti i governi stanno programmando con serietà la riapertura», e nel concreto secondo il politico lametino il problema è che «nella vicina Svizzera i parrucchieri sono tornati al lavoro attuando norme di sicurezza e di prevenzione», mentre in Italia lo stesso sarà possibile da giugno ed in terra elvetica si sono registrate dopo 6 settimane di chiusura 28959 contagiati e 1613 decessi.

Viene quindi annunciato che «come Lega stiamo presentando in queste ore un’interrogazione parlamentare ed un emendamento al DL Covid 19 di cui sono tra i primi firmatari, per cercare di far ragionare un esecutivo ormai senza idee sulla opportunità di far riaprire i parrucchieri, e con essi altre importanti attività, nel rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le norme previste dall’emergenza».