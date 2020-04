Eugenio Guarascio si appella al sindaco per intervenire sull’azienda unica sanitaria di Catanzaro approvata dal consiglio regionale

L’approvazione in consiglio regionale di quanto previsto da marzo 2019 in merito all’azienda unica sanitaria di Catanzaro, unendo Mater Domini e Pugliese Ciaccio, trova il riscontro negativo anche di Eugenio Guarascio.

L’ex candidato a sindaco di parte del centrosinistra, oggi consigliere comunale, lamenta che «una norma così importante e destinata a istituire la più grande azienda ospedaliera della Calabria sia precipitata nei lavori del Consiglio regionale senza alcun dibattito preliminare nella commissione consiliare competente e tra le forze politiche che compongono la massima assemblea calabrese. Un colpo di mano – potremmo definirirlo – che evidentemente risponde più a esigenze di parte che non a un reale soddisfacimento dei bisogni collettivi».

Come già previsto dalla legge regionale approvata a marzo 2019 non rientra nell’accordo l’ospedale di Lamezia Terme, che continua a far parte dell’Asp di Catanzaro, e Guarascio reputa che «la sanità lametina meriti altri e alti interlocutori e una più complessiva politica di investimenti e valorizzazione. La realtà, invece, ci consegna un quadro opposto e di crescente marginalizzazione: abbiamo appreso che il centro regionale Covid dovrebbe sorgere nel capoluogo di regione, l’azienda unica include solo gli ospedali di Catanzaro».

Il tutto senza mai citare l’Asp di Catanzaro, o la terna commissariale che attualmente la governa, ma chiamando in causa il sindaco «a farsi interprete e portavoce di un disagio diffuso e mortificante delle tante competenze, professionalità ed eccellenze che pure esprime la città. E cito solo il centro di Neurogenetica della scienziata Amalia Bruni per fare un esempio», ma citando proprio una realtà che da febbraio è passata sotto la gestione del Mater Domini, e che dopo andrà sotto l’ INRCA-IRCCS di Ancona/Cosenza.

Al sindaco, che non ha alcun potere in merito di sanità (competenza regionale, attualmente commissariata) viene chiesta «un’iniziativa forte, finalizzata a restituire il giusto protagonismo alla città, che punti a recuperare spazi e centralità al nostro territorio e alla nostra sanità. Si attivi affinché i protocolli di attuazione alla legge regionale sull’azienda unica riconoscano ruoli e specifiche attitudini al nostro ospedale. Scegliere il silenzio – così come sta accadendo in queste ore – potrebbe compromettere per sempre e in modo colpevole il futuro di una comunità e un diritto primario quale quello alla salute e all’assistenza sanitaria».