La Segreteria Cittadina di Lamezia Terme di Fiamma Tricolore chiede di rivedere al ribasso Imu e Tari

La Segreteria Cittadina di Lamezia Terme di Fiamma Tricolore chiede all’amministrazione comunale «la riduzione dell’aliquota Imu dall’attuale 9,6% all’8,6%, e contestualmente di applicare la massima riduzione possibile della Tari», se non fosse che nel primo caso la giunta abbia già deliberato a fine febbraio l’Imu diversificata (da un minimo di 0,1% ad un massimo di 1,06%) mentre ancora manca la delibera sulla Tari ma si ha già il piano economico con i costi da coprire.

Dal partito si auspica che l’appello «possa trovare accoglimento all’interno dei consigli comunali dei comuni limitrofi, ed in ogni caso pienamente consapevoli della realizzabilità della richiesta, confidiamo in una pronta determinazione dell’amministrazione in carica che, ad oggi, non è rimasta sorda al lamento diffuso di una intera popolazione».

Fine maggio termine ultimo per approvare il bilancio di previsione e con esso le aliquote, ma con vincoli imposti dal piano di riequilibrio per l’amministrazione comunale.