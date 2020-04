Sigle civiche confidano nel ricorso del Governo alla Corte Costituzionale avanzato contro l’azienda unica sanitaria di Catanzaro

Le sigle civiche Comitato salviamo la sanita’ del lametino, Cittadinanzattiva-tribunale del malato, Comitato malati cronici si accodano al coro di lamentele per l’approvazione in consiglio regionale della legge regionale del marzo 2019 con cui nasce la nuova azienda sanitaria unica di Catanzaro che non comprende l’ospedale di Lamezia Terme, rimasto nell’Asp di Catanzaro.

Le sigle però confidano nel ricorso del Governo alla Corte Costituzionale avanzato già lo scorso anno, sostenendo che «restano cioè gli addebiti mossi dalla Avvocatura dello Stato al Consiglio Regionale sia di aver sbagliato la procedura, non chiedendo per istituire la nuova azienda sanitaria una preventiva autorizzazione del Governo, sia di aver usurpato i poteri del Commissario al Piano di Rientro».