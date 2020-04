Dal 4 maggio possibile rientro dei fuori sede, incognita però in merito a disponibilità e costi di aerei e treni

Se dal 4 maggio potranno rientrare in Calabria i fuori sede rimasti bloccati dal lockdown nazionale, eventualità che non poche polemiche ha generato anche da parte della presidente della Regione Jole Santelli, gli stessi calabresi avranno non grande scelta di mezzi con cui tornare.

Il ministero dei trasporti ha infatti prorogato fino al 17 maggio la chiusura degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria, con Lamezia Terme rimasto unico scalo regionale aperto ma al momento privo dei voli effettuati da Ryanair (riprenderanno dopo il 14 maggio), Blue Air (14 maggio), EasyJet (15 maggio), Volotea (29 maggio), Lufthansa (23 maggio).

A viaggiare sarà così solo Alitalia, con un unico volo da Roma (rinviato anche il collegamento diretto con Milano), che diventerà giornaliero solo dopo il 18 maggio con il 10 ed il 14 dello stesso mese uniche date precedenti prenotabili con viaggi di sola andata ad almeno 3 cifre come costi.

Non va meglio per quanto riguarda il servizio ferroviario: confermati il Frecciabianca in partenza da Roma alle 13.56 ed in arrivo a Reggio Calabria alle 20.20, con tratta inversa con partenza dalla città che ospita i Bronzi alle 12.50 e arrivo a Termini alle 19.30.

Per quanto riguarda il servizio intercity partenza da Reggio Calabria alle 15.10 ed arrivo a Roma alle 22.41, percorso inverso con partenza dalla capitale alle 16.26 ed arrivo sullo Stretto alle 23.45.

Che sia per via aerea o per via ferroviaria la vendita dei biglietti sarà ridotta di 1/3 per far rispettare le distanze di sicurezza a bordo, ambito che influisce ulteriormente su disponibilità e prezzi. Per molti quindi si ci dovrà affidare a trasporto su gomma.