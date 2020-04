Il Pd lametino critica la Regione e rilancia la volonta di un tavolo programmatico all’amministrazione comunale

Secondo il Pd lametino «la nostra regione ha una sanità e un tessuto socio/economico davvero fragile che corre il rischio di andare in pieno default, abbiamo bisogno di scelte ponderate e di riforme serie in campo sanitario che guardino all’interesse di tutta la Regione e non di singole realtà; ci sarà tempo per la propaganda politica», attaccando poi la Regione per la mancata chiarezza sul centro regionale Covid-19 (il 6 maggio ci sarà un incontro proprio tra le parti convocato dal commissario Cotticelli, ma la scelta sembrerebbe comunque Catanzaro), sulla nascita della nuova azienda unica sanitaria catanzarese sulla scia della legge regionale del 2019, ed in un ultimo sull’ordinanza emanata ieri da Jole Santelli in merito ad aperture e minore restrizioni non recepita da diversi Comuni, compreso quello della piana.

Il Pd ricorda di aver lanciato «un invito all’amministrazione comunale e a tutte le forze politiche e sociali per costituire da subito un tavolo di confronto su tutte le problematiche che quest’emergenza sta provocando e che, ancora invisibili, provocherà», anche se in tempi di distanziamento sociale il tutto dovrà essere virtuale, visto che neanche il consiglio comunale o le commissioni riescono a riunirsi in via Perugini, ed entro fine maggio si dovranno approvare i bilanci di previsione 2020 e consuntivo 2019.