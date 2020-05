Polemica anche sul numero di tamponi tra regioni, Boccia pronto ad impugnare al Tar l’ordinanza della Santelli

Nell’intera giornata di ieri sono pervenute oltre 6500 richieste di rilascio del pin per accedere al form online di prenotazione rientri autorizzati a partire da domani per i calabresi fuorisede che hanno mantenuto la residenza in regione. «Tutte le richieste sono state elaborate dal sistema con successo ed, al momento, risultato compilate più di 3500 schede per il rientro in Calabria», spiega l’apposita sezione del sito regionale, «circa 300 richieste del pin non sono state completate positivamente a causa di indirizzi email non corretti, mailbox piene e blocco antispam dei server di posta».

Intanto se l’assessore Gallo in mattinata assicurava che ogni calabrese di rientro sarà controllato tramite tampone da parte dell’Asp di riferimento, la Regione Calabria replica alla notizia divulgata dall’AGI «secondo cui fonti della maggioranza avrebbero fatto notare che i dati sui contagi fatti registrare in Calabria siano dovuti al ridotto numero di tamponi effettuati in rapporto a quello di altre regioni», precisando che «il numero dei casi testati in Calabria è pari a 35.975 che, in rapporto alla popolazione, evidenzia una media di un test ogni 55 abitanti. Tale risultato è tra i più alti tra le regioni del centro sud che registrano una media di 1 test ogni 60 abitanti».

La Regione rimarca come «tutto ciò nonostante le difficoltà non dovute alla disponibilità dei tamponi ma al reperimento di reagenti e soprattutto delle attrezzature per l’effettuazione dei test nei 5 laboratori regionali. Il dato dei contagiati e la relativa percentuale in rapporto alla popolazione che risulta la più bassa tra tutte le regioni italiane, non è pertanto direttamente influenzato dal numero dei casi testati».

Se non fosse che il metro di paragone nella polemica erano regioni del nord, come Trentino Alto Adige (ai dati di ieri alle 17 le sole province di Bolzano con 43.804 o Trento con 39.579 hanno eseguito più tamponi di tutta la Calabria, ovvero 37.928) e Friuli Venezia Giulia (73.855), che con meno abitanti effettuano più test così come la Liguria (53.202) e Marche (62.834).

Diversa è poi anche la distribuzione dei tamponi da parte della Protezione Civile nazionale tra le regioni (numeri a cui bisogna poi aggiungere gli acquisti delle varie aziende sanitarie): dal 1 marzo a ieri in Calabria ne sono stati consegnati 129.600, in Trentino Alto Adige 90.800, in Friuli Venezia Giulia 82.200, in Liguria 108.100, nella Marche 100.900.

Ma la polemica istituzionale – politica va avanti, ed il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, è pronto ad impugnare al Tar l’ordinanza regionale che anticipava alcune aperture a livello calabrese rispetto a quanto previsto a livello nazionale da domani.

Intanto si preannuncia un’estate magra per tutto il turismo, anche in Calabria dove dovrebbe essere un settore di traino mancando grosse industrie. In ambito di trasporti, però, rimane complessa la situazione aerea con i velivoli rimasti a terra per le misure legate al Covid-19. L’unico scalo che rimane aperto, con solo Alitalia a garantire al massimo 2 voli al giorno, è quello di Lamezia Terme. Ryanair tornerà a volare dopo il 21 maggio, così come Easyjet, che però ha intanto annullato il collegamento annunciato da Ginevra con la città della piana ma mai partito da fine marzo. Il collegamento Lamezia Terme – Monaco di Baviera operato dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa è stato rimandato al 6 giugno.