L’Unione Italiana Forense contro la non obbligatorietà dei tamponi per i fuori sede di rientro in Calabria

«Sarebbe assolutamente necessario che i Prefetti, quali autorità territorialmente competenti, dispongano in ogni Provincia tamponi obbligatori per quanti facciano rientro in Regione, ed all’esito di tali improcrastinabili ed urgenti provvedimenti prefettizi, la Regione Calabria sia lasciata libera di imporre tale obbligo sull’intero territorio regionale», sostengono Elisabetta Rampelli ed Armando Chirumbolo, rispettivamente Presidente Nazionale Unione Italiana Forense e Coordinatore Regionale Calabria Unione Italiana Forense, dichiarandosi pronti «a denunciare questo Governo presso le Autorità competenti a tutela della Regione Calabria, dichiarandosi disponibile ad assisterla in ogni sede giurisdizionale, affinchè venga riaffermato ogni ampio diritto costituzionalmente garantito alla libertà ed alla autodeterminazione dei territori oggi gravemente compromesso e svilito».

Solo ieri però la Regione Calabria comunicava che «in relazione agli arrivi previsti a seguito del Dpcm e dell’ordinanza regionale sui rientri, la Regione Calabria, di concerto con le Prefetture e il coordinamento del prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino, ha predisposto un Piano di sicurezza relativo ai tamponi rino-faringei», non contestando quindi la non obbligatorietà degli stessi ma avendola concordata con le stesse Prefetture per i vari punti di prelievo mobili allestiti tra stazioni ferroviarie, aeree di servizio autostradali, aeroporto di Lamezia Terme.