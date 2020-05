Riunione di commissione consiliare comunale questa mattina sulla sanità lametina

Dopo uno stop logistico istituzionale dovuto alle misure per limitare il contagio da Covid-19, torna a riunirsi anche una commissione consiliare, ma per trattare un argomento su cui non ha potere decisionale.

Di fatti questa mattina è prevista la convocazione della terza commissione, quella relativa ai servizi sociali, sanità ed ambiente, per discutere con il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore delegato Gianfranco Luzzo della situazione della sanità lametina, argomento su cui a mezzo stampa i vertici istituzionali locali si sono trovati concordi con gli appelli dei vari comitati e sigle civiche.

In ambito decisionale poi Asp di Catanzaro, Regione e commissario al piano di rientro stanno proseguendo per la loro strada, non essendo le decisioni del consiglio comunale vincolanti in materia.