Donazione di 300 mascherine FFP2 e 100 visiere protettive all’ospedale “Giovanni Paolo II” da parte del Rotary Club

Nuova donazione per il Rotary Club lametino. Nei giorni scorsi, infatti, il club guidato da Natalia Majello ha consegnato 300 mascherine FFP2 e 100 visiere protettive all’ospedale “Giovanni Paolo II”, che saranno destinati al blocco operatorio del nosocomio cittadino. Apprezzamenti e ringraziamenti per l’ulteriore contributo sono stati espressi dal direttore sanitario del presidio Antonio Gallucci e dal dottore Luigino Borrello.

Dopo le precedenti due donazioni che hanno consentito di consegnare 10 caschi respiratori, un monitor multiparametrico, un carrello portamonitor, un elettrocardiografo, termometri ad infrarossi e tute protettive, questo è un nuovo contributo rivolto ai medici e al personale sanitario che potranno così continuare ad operare in condizioni di maggiore sicurezza. Con questa ultima donazione il Rotary Club lametino conclude la fase della raccolta fondi avviata all’inizio dell’emergenza coronavirus.

«L’impegno del nostro Club a sostegno dell’Ospedale “Giovanni Paolo II “, corroborato dalla solidarietà di tanti cittadini, si è tradotto in importanti donazioni di strumentazioni medicali che rimarranno a disposizione del nosocomio anche dopo la pandemia e di dispositivi di protezione individuale per la sicurezza degli operatori sanitari. Con questi interventi, in piena coerenza con il dettato del Rotary International – ha evidenziato la presidente Majello- abbiamo dato risposte concrete alle necessità del territorio, e già il nostro sguardo si orienta verso altri bisogni accresciuti da una crisi che non è solo sanitaria ma anche economica e sociale».