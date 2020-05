«Lo shopping, i bar, i locali, i ristoranti, saranno lì a ricominciare da dove c’eravamo lasciati» sostiene Stefano Rocca vice presidente Lamezia shopping, «solo Lamezia può far rinascere Lamezia. Questo è lo slogan che ognuno di noi dovrà tenere a mente. Abbiamo avuto un assaggio di cosa vuol dire la chiusura delle attività produttive lametine adesso ognuno di noi deve trarre le proprie conclusioni».

In avvio di una nuova fase dopo le restrizioni Rocca reputa che «Lamezia è una grande città, abitata da grandi cittadini, con un gran cuore e questo periodo ci ha fatto conoscere la parte bella dei suoi abitanti, ognuno si è speso per il prossimo; continuiamo a farlo, cerchiamo di limitare i danni al tessuto economico, aiutiamo le aperture. Una grande città si riconosce da come affronta le proprie difficoltà, dimostriamo di esserlo. Lamezia, insieme ce la faremo, per poter rivivere quel gran sogno di rinascita di un territorio temuto e al contempo martoriato».