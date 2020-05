Sulla riapertura delle piscine interrogazione di Domenico Furgiuele al ministro per lo sport

Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, ha presentato un’interrogazione su apertura palestre e piscine al Ministro per le politiche giovanili e lo sport su piscine e centri sportivi.

«Le piscine non sono ‘soltanto impianti sportivi’ ma anche presìdi per la sicurezza individuale, collettiva e sociale. La riapertura degli impianti sportivi è quindi una impellente necessità, anche considerando i drammatici effetti economici che una chiusura ancora più prolungata avrebbe sulla gestione degli stessi e delle piscine in particolare, molte delle quali si avvierebbero a una chiusura definitiva, con conseguenze facilmente comprensibili sugli effetti positivi appena sottolineati in precedenza» lamenta il parlamentare lametino, chiedendo «quali iniziative il Ministro interrogato intende prendere al fine di permettere una ripresa delle attività natatorie e con quali misure di sicurezza».