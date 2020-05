Il consigliere provinciale Nicola Azzarito passa a Forza Italia

Il consigliere provinciale di Catanzaro, Nicola Azzarito Cannella, ha comunicato ufficialmente il suo passaggio a Forza Italia spiegando che “già prima delle scorse delle elezioni regionali avevo formalizzato le mie dimissioni da coordinatore della Lega per l’area lametina, aderendo al progetto politico di Forza Italia. Il risultato conseguito dallo stesso partito alle regionali, con altissime percentuali di consenso, è stata la conferma positiva di una decisione personale presa anzitempo e frutto di un percorso che mi ha portato ad assumere delle scelte importanti, sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio da me rappresentato. Conseguentemente, ho quindi aderito a Forza Italia, a seguito di un confronto proficuo con il coordinatore provinciale del partito, Domenico Tallini, e il vicepresidente del Consiglio provinciale, Antonio Montuoro”.

Azzarito ringrazia “per la fiducia che mi hanno dimostrato e per l’avermi reso partecipe di un progetto politico che ha radici storiche in Calabria e che continua a rappresentare il punto di riferimento per il centrodestra nella nostra regione. Ne è prova anche la nomina di Tallini a presidente del Consiglio regionale, un ruolo che, fin dai primi passi, ha intrapreso con quell’autorevolezza e quell’esperienza che il momento attuale richiede. Anche con il vicepresidente Montuoro ho collaborato attivamente, all’interno del consiglio provinciale di Catanzaro, per portare avanti numerosi progetti e iniziative a beneficio del territorio. Da parte mia, grazie al sostegno e al lavoro di squadra di Forza Italia, anche nel mio nuovo percorso continuerò a lavorare al fianco dei cittadini e degli amministratori che hanno creduto in me, rappresentando sempre le istanze dell’area centrale della Calabria”.