A Lamezia Terme dopo 2 mesi sono tornati in attività i venditori ambulanti del settore ortofrutticolo, facendo seguito all’ordinanza comunale numero 270 del 29 aprile che ne autorizzava la ripresa dal 4 al 17 maggio.

La CICAS Commercio su Aree Pubbliche vuole «porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che – a vario titolo – hanno contribuito alla riapertura del mercato cittadino di Lamezia Terme. Un ringraziamento va al sindaco Paolo Mascaro che è stato sensibile alle richieste della nostra struttura che con una sinergia importante tra vice sindaco, dei vigili urbani, ufficio commercio e quello dell’ufficio tecnico, dopo quasi 45 giorni di chiusura, i nostri operatori dell’ortofrutticolo e dei beni di prima necessità sono potuti così tornare a svolgere il proprio lavoro».

Si valuta che «una sperimentazione che, senza dubbio, costituisce un passo avanti per tutti, operatori e clienti, verso quel ritorno all’auspicata ‘nuova normalità’ nella fase che dobbiamo affrontare per mettere finalmente alle spalle l’emergenza sanitaria. E’ un primo segnale verso la città. La Fase2 è quella più difficile e pericolosa: rispettate i protocolli di sicurezza, indossate mascherine e guanti e attuate il distanziamento sociale: evitate assembramenti. L’emergenza sanitaria non è terminata. “Guardiamo al futuro quando il commercio ambulante potrà riprendere pienamente il proprio ruolo”. Questo è l’augurio che parte della CICAS, con le nostre imprese familiari che sanno di poter garantire la piena sicurezza ai consumatori».