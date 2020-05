Lamezia Shopping stila una lista di 9 punti per far trovare pronto il commercio cittadino alla riapertura

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro tra le associazioni di categoria delle attività commerciali e l’amministrazione comunale con la presenza del sindaco Mascaro, l’assessore alle attività produttive Bevilacqua e la presidente della VI commissione Caruso.

A questo incontro con a tema le strategie da mettere in campo per la prossima riapertura delle attività, ed iniziative a sostegno del commercio ha partecipato anche l’associazione Lamezia Shopping, avanzando 9 punti a supporto delle riaperture cittadine:

entro giorno 18 maggio, data in cui è prevista la riapertura delle attività di commercio al dettaglio, sarebbe opportuno che si facesse un’accurata pulizia dei marciapiedi e dell’arredo urbano (panchine, lampioni, ecc…) ed una sanificazione di tali aree; si richiede, per tutto il mese di maggio, la sosta gratuita sulle strisce blu ; slittamento al 2021 del pagamento della Tari per le attività commerciali; possibilità di riduzione delle tasse comunali sui locali C1 fittati al 29/2/2020 che operano una consistente riduzione dei canoni di fitto (almeno il 25% per 2 anni) ai locatari; concessione gratuita del suolo pubblico, per le attività che ne possono usufruire, prevedendo maggiori superfici necessarie a garantire il numero di posti e il relativo distanziamento sociale; predisporre una zona a traffico limitato il venerdì ed il sabato nelle ore pomeridiane per poter dare la possibilità ai clienti delle attività commerciali di passeggiare in maggiore sicurezza in spazi più ampi ed evitare assembramenti; rafforzamento dei controlli sul territorio per evitare atti criminali che potrebbero essere compiuti da persone che, utilizzando i DPI (mascherine e guanti), sarebbero poco riconoscibili; valutare una possibile riapertura delle attività commerciali già da lunedì 11 maggio, per le aziende che saranno pronte, con la messa in sicurezza dei negozi e rispettando le prescrizioni del Governo; patrocinio del Comune per l’iniziativa #riparTIAMOlamezia, visibilità e supporto per la distribuzione gratuita dei kit necessari alla riapertura delle attività commerciali (adesivi calpestabili, vetrofanie, mascherine, locandine e brochure per la prevenzione del rischio), messi a disposizione da alcuni soci dell’Associazione Lamezia Shopping (Go-Kart Cartolibrerie e Plex d’Autore) e per una campagna pubblicitaria murale e social sulle ripartenze delle attività commerciali.

Richieste che da un lato ampliano quanto già avanzato dalla stessa associazione in un precedente incontro, in parte seguono quanto già previsto (vedi strisce blu gratuite fino al 31 maggio già autorizzate il 29 aprile), ma che vanno anche ad intaccare il bilancio ancora non approvato dal consiglio comunale (per quanto riguarda le imposte comunali) o entrare nell’ambito decisionale delle istituzioni sovracomunali (e l’ordinanza regionale contestata dal Governo per quanto riguarda il servizio ai tavoli all’aperto testimonia come il campo sia minato).

Nel frattempo è stato instaurato un tavolo di confronto con le associazioni che si riunirà a cadenza ravvicinata per poter verificare i risultati raggiunti. Nei prossimi giorni partirà anche l’iniziativa #riparTIAMOlamezia messa in campo dai soci dell’associazione Lamezia shopping, Go-Kart Cartolibrerie e Plex d’autore, che ha l’intento di fornire gratuitamente ad ogni esercente, un kit per la riapertura, composto da vetrofanie, locandine informative anti-covid e adesivi calpestabili per il distanziamento sociale. Campagne informative di sensibilizzazione al tema covid saranno portate avanti dall’associazione in modo da allontanare qualsiasi rischio di contagio, sottolineando anche che Lamezia per la propria conformazione ha tutte le carte in tavola per poter riscrivere la propria storia del commercio in quanto Centro Commerciale Naturale.