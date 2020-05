“Riapri Calabria un invito a superare la paura, guardando al nostro futuro con maggiore serenità”

«Oggi abbiamo presentato misure economiche importanti che, insieme a quelle di sostegno alle politiche sociali e all’emergenza alimentare, vogliono essere un segnale concreto di ripartenza» sostiene Francesco Talarico, assessore al bilancio e al personale, in merito alla conferenza stampa mattutina della presidente Santelli.

«Un invito a superare la paura, guardando al nostro futuro con maggiore serenità, consapevoli che all’uscita dal tunnel si intravede la luce. In questo senso gli aiuti previsti per le piccole e medie imprese, che rappresentano l’anima del settore produttivo dell’intera regione, sono un segnale d’attenzione concreto nei confronti di tante famiglie calabresi» reputa Talarico.

Per Sandra Savaglio, assessore all’istruzione, università, ricerca e innovazione, «Riapri Calabria, una misura appartenente al progetto complessivo Riparti Calabria, ha lo scopo di aiutare le microimprese della Calabria in difficoltà a causa del COVID-19. Una manovra importante che mostra come la Regione sia presente nei fatti concreti, cercando di fare il possibile per mantenere vivo il lavoro che tiene insieme l’intero tessuto sociale della nostra Terra, un lavoro spesso a conduzione familiare».