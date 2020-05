Lamenta una mancata messa in sicurezza della pineta adiacente il lungomare “Falcone-Borsellino” Antonio Mastroianni, consigliere comunale di Forza Italia, reputando che «allo stato attuale la pineta, dove al suo interno vi è un percorso (non) attrezzato, versa in condizioni di abbandono e di pericolo in quanto vi si trovano diversi alberi piegati su se stessi o adagiati su altri perché spezzati dal vento nel periodo invernale. Molti degli attrezzi in legno utilizzati per fare fitness sfruttando il peso corporeo si presentano deteriorati o rotti, addirittura in alcuni punti è rimasta la sola piastra si sostegno in ferro che fuoriesce dal terreno».

Si lamenta poi che «anche la zona per i più piccoli (ancora non aperta da dcpm) non è risparmiata da tale incuria: le altalene si presentano con i seggiolini rotti. Inoltre sono completamente assenti attrezzi che consentono le attività sportive a persone con difficoltà motorie e manca un’altalena per i bambini su sedia a rotelle».

Contro l’opera dei vandali e del maltempo il consigliere chiede l’opera dell’amministrazione comunale, sebbene sia un’area demaniale e la manutenzione sia stata affidata negli ultimi anni ad un’associazione sportiva.